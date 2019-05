«Virginia pensi prima ai romani»

Non solo contestata, la sindaca Virginia Raggi nella giornata di ieri ha visto anche sgretolarsi l'appoggio di Luigi Di Maio che, come racconta l'Adnkronos, è stato descritto «furente» nei suoi confronti. Il vicepremier ha gelato la prima cittadina della Capitale esprimendo tutto il suo disappunto per la gestione della vicenda Casal Bruciato in una frase: «Raggi pensi ad aiutare i romani prima dei rom». Appoggio e solidarietà che ha invece incassato dal Pd per voce del segretario Nicola Zingaretti. «Se la famiglia rom aveva diritto alla casa Raggi ha fatto bene a dargliela; la ringrazio perché ha avuto coraggio», ha detto a Porta a Porta su Rai 1. «Occorre fare attenzione - ha aggiunto - la rabbia di quella gente non è solo fascismo, a volte è figlia dell'intolleranza e del fascismo ma a volte è figlia della paura per il futuro» di «masse che si sentono abbandonate». Vicinanza espressa anche dal Pd Roma: «Quello che è accaduto a Torre Maura - si legge in una nota - si sta ripetendo a Casal Bruciato e non è degno di uno stato di diritto. Chi agita odio e razzismo e si richiama apertamente al fascismo viola in primo luogo i diritti umani e la Costituzione».(S. Pie.)

