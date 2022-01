Virginia: «Canto un brano scritto per nonna Iva»

La criminologia o la musica? Da una parte un forte interesse, dall'altra una grande passione ma soprattutto una bella voce, una nonna di nome Iva Zanicchi e una famiglia di discografici, gli Ansoldi. Virginia ha 19 anni e ancora tutto il tempo per decidere. Intanto ha dato il primo esame (sociologia della devianza) ed esce con il suo primo singolo, Sotto la luna, un reggaeton tutto da ballare. Produce la mamma, Michela Ansoldi, figlia di Iva e di Tonino. «L'autore Giuseppe Santamaria aveva scritto un brano per nonna. Poi le ha fatto ascoltare questo chiedendole se conoscesse una giovane cantante cui affidarlo. E lei ha pensato a me». A Virginia piacerebbe anche comporre, magari spaziando in altri generi musicali. Vicine di casa, Virginia e nonna Iva parlano quasi sempre di canzoni: «Ma il suo insegnamento più grande è essere se stessi, lei ne è un esempio».

La versione estesa

su leggo.it

(T.Riz.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA