VIOLENZE IN CLASSE

Lorena Loiacono

«Quando la mia mano sarà bordeaux, forse capirai che la devi smettere»: così, mentre lo picchiava, una maestra d'asilo della provincia di Pavia intimava a un bambino di obbedirle. E ancora spinte, schiaffi, sculacciate a bambini di 3 anni al massimo, trascinati con forza in un angolo.

Immagini raccapriccianti, odiose, riprese dalle telecamere installate dagli investigatori che poi, proprio grazie a quelle prove inequivocabili, hanno proceduto ad arrestare la titolare 50enne dell'asilo di Varzi, denunciando due collaboratrici per abuso di mezzi di correzione in confronto di minori.

Ma non si tratta di un caso isolato. A Cernobbio i militari della compagnia di Como hanno posto agli arresti domiciliari una maestra d'asilo di 58 anni per maltrattamenti in un nido contro bimbi dai 3 ai 18 mesi di età. Una serie di abusi e violenze che percorre l'Italia da Nord a Sud: anche a Roma ieri sono dovuti intervenire gli agenti di polizia locale per sospendere un maestro di scuola materna di 42 anni a seguito delle indagini scattate nel mese di dicembre scorso, dopo una denuncia presentata da un gruppo di genitori: emerse percosse e violenze psicologiche su 19 bambini. Il maestro ha avuto il divieto di avvicinamento a scuola, ma ai bambini resta la paura di ritornare in classe.

Torna quindi alla ribalta la necessità di prevenire questi abusi da parte dei docenti: «La violenza sui minori è sempre orribile ma denuncia Salvatore Giuliano, sottosegretario all'Istruzione quando avviene a scuola è ancora più deprecabile. In Parlamento ci sono già proposte per le telecamere a scuola e per i test attitudinali ai docenti: garantendo la privacy delle persone, ritengo siano utili deterrenti. Anche a tutela di chi lavora bene». Un'ipotesi quella delle telecamere, sulla quale è favorevole anche il ministro dell'Istruzione Bussetti: «Tanti istituti già le utilizzano, ormai non si può più rinviare il problema».

