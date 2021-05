Violenza sulle donne, richieste d'aiuto +79%

Donne vittime di abusi in famiglia: una piaga che il lockdown ha acuito. Lo dicono le richieste d'aiuto al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking: nel 2020 sono aumentate del 79,5%, sia via telefono, sia via chat (+71%): 15.128 contro le 8427 del 2019, secondo l'Istat.

Il boom delle chiamate c'è stato a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne, anche per effetto della campagna mediatica. La violenza segnalata al 1522 è soprattutto fisica (47,9%), ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%). Sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 2019) e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019).

