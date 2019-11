Violenza sulle donne, lunedì il convegno

Contro la violenza sulle donne e contro ogni tipo di violenza: esperti a confronto, quindi, lunedì mattina in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne al San Leone Magno. L'iniziativa, promossa dall'Associazione NO O.D.I., No omicidi di impresa, ha l'obiettivo di creare momenti di riflessione sulle diverse forme di violenza da quella contro le donne al bullismo, dalla violenza contro l'ambiente a quella contro l'impresa. Alla mattinata di approfondimenti parteciperanno, tra gli altri, 5 scuole del II municipio, Claudio Patalano dell'Associazione NO O.D.I., la presidente del municipio 2 Francesca Del Bello, Roberto Moraglia del San Leone Magno ed esponenti dell'Università Parthenope, della Fondazione Enel e della Fondazione Marisa Bellisario.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

