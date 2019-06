Violenza sessuale sulla figlia: in cella i genitori

Mario Landi

Due agghiaccianti storie di violenza in famiglia, i cui protagonisti, una mamma e una coppia di genitori, tutti italiani residenti in provincia di Varese, sono stati arrestati con accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale. A rendere note le due storie di abusi e vessazioni è stato il Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo. La prima vicenda si è conclusa ieri, con l'arresto di una donna di 30 anni, accusata di maltrattamenti sui tre figli di 4, 7 e 10 anni, tra cui una bimba disabile su cui la madre si sarebbe accanita in particolar modo. Le indagini hanno portato all'esecuzione della misura cautelare lampo in carcere per la madre violenta, del divieto di avvicinamento del compagno della donna ai minori e del trasferimento dei piccoli in una struttura protetta.

Del secondo caso, conclusosi con l'arresto di entrambi i genitori qualche settimana fa, la Procura di Varese ha reso noti pochissimi dettagli. A quanto spiegato i maltrattamenti e le violenze avrebbero avuto luogo in un'abitazione del Varesotto dove tutta la famiglia viveva in stato di degrado, dove non è escluso che i genitori abbiano consumato anche droga in presenza dei figli. Pure in questo caso la madre è accusata di aver maltrattato i suoi quattro figli, dei quali non si prendeva cura come avrebbe dovuto. Ma non solo. La donna avrebbe anche costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre, spregevoli violenze cui avrebbe assistito. Anche in questo caso, finito l'incubo, i minori sono stati affidati a una struttura protetta dove verranno tutti seguiti da psicologi che li aiutino a dimenticare gli orrori subiti.

