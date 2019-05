VIOLENZA IN SPAGNA

Ilaria Del Prete

In stato di fermo resta sono lui, Emilio Di Puorto. Napoletano, 29 anni, secondo le autorità spagnole sarebbe lo studente Erasmus responsabile delle gravi lesioni ai danni di un ragazzo spagnolo colpito nel corso di una furibonda rissa che ha cambiato le solite cartoline spedite da Cadice e fatte di sorrisi, spiagge assolate, cocktail e amici. Le immagini del pestaggio, immortalate in un video, sono scioccanti come i pugni e i calci sferrati a quel corpo rimasto per terra.

Sabato sera, infatti, una rissa tra ragazzi italiani e coetanei locali ha interrotto la calda primavera dell'Andalusia, portando in primo piano solo violenza.

Quattro i giovani italiani che, inizialmente, le autorità di Cadice hanno fermato all'alba di ieri proprio grazie a quel video pubblicato dal sito Diario de Cadize e girato da un addetto alla sicurezza della discoteca Momart. Una rissa conclusasi in strada e nella quale ha avuto la peggio un trentenne spagnolo, rimasto per terra esanime e ora ricoverato in gravi condizioni. I quattro, studenti del programma Erasmus hanno dai 21 ai 29 anni e provengono da Napoli, Salerno, Casal di Principe (nel Casertano) e dalla Sicilia.

Il più grande dei quattro è il napoletano Emilio Di Puorto e la sua - come detto - è la posizione più grave: rischia l'incriminazione per tentato omicidio. Gli altri tre (Dario Bordoni di 24 anni, Luca Maicon Vinicius Bellavia di 22 anni e Nicola Iannetta di 21 anni compiuti solo pochi giorni fa) sono stati tutti rilasciati con formula piena dopo essere stati ascoltati dalla magistratura spagnola. Potrebbero tornare subito in Italia per allontanarsi dai luoghi del barbaro pestaggio che ha scatenato immediatamente critiche feroci sui social. I profili Facebook dei ragazzi italiani raccontano di volti felici e abbronzati: si leggono frasi normali, appuntamenti, foto di vita che non rappresentano neppure per sogno indizi di violenza. Invece tra i commenti del popolo del web non hanno tardato ad arrivare anche insulti e minacce a pochi minuti dalla diffusione dei nomi dei giovani coinvolti, così come si ingrossano le le fila di quelli che si scagliano (in modo assolutamente gratuito) contro il programma Erasmus.

