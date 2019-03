VIOLENZA A CASAL PALOCCO

Emilio Orlando

Violentata per mesi nella casa di riposo dall'inserviente, un peruviano di 61 anni, che è stato arrestato.

La vittima è una donna di 84 anni, disabile e affetta da demenza senile, che è riuscita però a raccontare ai familiari quanto accadeva fra le mura di villa Rita, una struttura per la terza età di via Pietro Castrucci, all'Infernetto.

Così in manette è finito F.A.I.C. detto Carlos: avrebbe abusato dell'anziana nella sua camera da letto, di notte, tra il mese di gennaio e quello di febbraio. Non solo. Secondo gli inquirenti gli abusi riguarderebbero anche altri ospiti della struttura. A incastrare Carlos sono state le telecamere e, soprattutto, alcuni rilevamenti ambientali piazzati dai carabinieri di Ostia. Il violentatore accusato - come detto, un inserviente di origini latino americane - spogliava la vittima e la costringeva ad avere rapporti sessuali di ogni tipo.

Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Gabriella Fazi con la quarta sezione del nucleo investigativo e la stazione dei carabinieri di Casal Palocco, non lasciano alcun dubbio sulle azioni di Carlos. L'uomo, che doveva svolgere incarichi da factotum, ogni sera entrava nella stanza dell'84enne e abusava sessualmente di lei. Come provano le registrazioni audio, il portantino (approfittando del fatto che l'anziana era a letto perché non autosufficiente, ne abusava dopo averla minacciata. Inequivocabili le parole e gli altri suoni registrati dagli investigatori, sia riguardo al caso della 84enne che di altre pazienti non ancora identificate.

La struttura è stata chiusa per mancanza di requisiti sanitari e i pochi pazienti ricoverati sono stati trasferiti altrove. L'amministratrice di Villa Rita è la sorella dell'uomo finito in manette, che gestisce un'altra struttura nella capitale e in cui il fratello avrebbe ricoperto funzioni di tuttofare.

La prova che inchioderebbe Carlos alle sue responsabilità viene registrata il 15 febbraio scorso, quando consuma con l'anziana un rapporto sessuale completo. Ebbene, Carlos era l'unica persona in servizio notturno all'interno di villa Rita. Le indagini continuano per verificare se il presunto maniaco abbia commesso altre violenze e maltrattamenti nei confronti di anziane che in passato sono state ospiti della casa di riposo.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA