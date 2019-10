Violazioni per oltre 50 mila euro sono state riscontrate nei pubblici esercizi e nelle attività commerciali durante i controlli effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale in questo fine settimana in varie zone di Roma, con particolare attenzione ai luoghi interessati dal fenomeno della movida. Più di 5000 le verifiche svolte dalle pattuglie nelle principali vie e piazze del Centro storico, Trastevere, San Lorenzo, piazzale delle Province e piazza Bologna, ma anche nel quartiere dell'Eur e nelle aree circostanti le stazioni Termini e Ostiense. In particolare, controlli stringenti hanno riguardato il rispetto delle norme anti alcol: 65 le sanzioni elevate ad avventori e locali, per consumo irregolare di alcolici su strada e per inosservanza degli orari e modalità di somministrazione e vendita, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Una ventina, invece, le violazioni accertate per illeciti amministrativi, quali occupazioni di suolo pubbliche non conformi, somministrazione abusiva di alimenti e bevande, e mancato rispetto delle normative relative alla sicurezza ed igiene dei prodotti alimentari. Nel corso dell'attività di contrasto ai fenomeni legati al commercio ambulante abusivo, gli agenti hanno eseguito verifiche mirate nella zona di Fontana di Trevi e del Pantheon, procedendo al sequestro penale di oltre 400 articoli contraffatti: borse, cinte, portafogli e vari accessori di abbigliamento con marchi falsi di note aziende della moda.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

