Vinyl, ecco una nuova rivista per gli amanti dei 33 giri

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioIl fascino del vinile non finisce mai. Anzi più passa il tempo e più cresce. Lo dicono i dati delle vendite. Lo dicono gli artisti stessi che sempre più spesso scelgono edizioni speciali proprio per celebrare il buon vecchio longplayng.E non a caso propri ora arriva un nuovo mensile per gli amanti dell'universo dei 33 giri. Targato De Agostini, Vinyl (primo numero in edicola da sabato scorso e poi ogni 15 del mese) è la chiusura di un cerchio, quello della casa editrice che da otto anni ha dedicato spazio a collane monografiche, alla musica jazz, a collezioni internazionali di successo e osannato da una community social con oltre trenta mila follower. «Musica, grandi album, artisti, tendenze, interviste e curiosità riempiranno le pagine del progetto editoriale firmato De Agostini», racconta il dg Stefano Bisatti. Pino Daniele è la cover story del primo numero e a lui, che esce contemporaneamente al lancio del magazine, è dedicata la collezione dei suoi album per la prima volta in vinile 180 grammi. Da Nero a Metà, il terzo disco di Pino Daniele che contiene Quanno Chiove, Nun me scoccià, I Say I' Sto Ccà, A me me piace o blues e molti altri, ogni 15 giorni in edicola, un nuovo album del cantautore napoletano per un totale di 29 titoli.«De Agostini Vinyl è un motivo d'orgoglio - continua Bisatti - ma è anche una sfida: quella di emozionare il pubblico degli amanti del vinile con tanta buona musica da ascoltare e, perché no, anche da sfogliare».