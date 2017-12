Vincono gli indipendentisti

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniLa Catalogna ha ancora voglia di indipendenza. Alle elezioni regionali, seguite al contestato referendum secessionista del primo ottobre e poi alla destituzione da parte di Madrid delle istituzioni catalane, il fronte indipendentista composto dalle liste Erc, JxCat e Cup ha ottenuto fra i 67 e 71 seggi su 135 nel nuovo Parlamento di Barcellona. I tre partiti unionisti Ciudadanos, Psc e Pp, avrebbero fra i 55 e i 62 seggi, mentre l'alleanza Cec-Podemos avrebbe 7 seggi. Il partito più votato è stato tuttavia Ciudadanos, capeggiato dall'avvocata trentaseienne Inés Arrimadas: gli arancioni sono accreditati fra i 34 e i 37 seggi, mentre la Sinistra Repubblicana di Erc del vice presidente Oriol Junqueras, in carcere a Madrid, non avrebbe superato i 34-36. Risultato migliore del previsto anche per JuntsXCatalunya, la formazione dell'ex presidente Carles Puigdemont, che sarebbe la terza forza con 28-29 seggi. I socialisti (Psc) di Miquel Iceta avrebbero fra i 18 e i 20 deputati, mentre il Pp del premier spagnolo Mariano Rajoy crollerebbe dagli 11 seggi uscenti a 3-5. L'affluenza alle urne è stata altissima, sopra l'80%, nonostante si sia votato di giovedì e non di domenica, come di norma accade. Ora i tre partiti indipendentisti proveranno a formare un nuovo governo: insieme dovrebbero riuscire ad avere la maggioranza assoluta di 68 seggi. Ma l'elezione del presidente non sarà semplice: i due principali candidati alla presidenza della Catalogna - Puigdemont e Junqueras - sono uno in esilio' a Bruxelles, inseguito da un mandato di arresto spagnolo, e l'altro in carcere. Il crollo del PP inoltre potrebbe mettere in seria difficoltà Rajoy e ridare forza alle ambizioni del giovane leader nazionale di Ciudadanos, Albert Rivera, che aspira a sostituirlo alla Moncloa.riproduzione riservata ®