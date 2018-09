VINCITORE POLEMICO

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - I rivali del Cavallino sono la settimo cielo. L'operazione Mondiale non è conclusa, ma la strada sembra spianata. Lewis Hamilton non molla neppure nel post gara: «Il tifo contro? La negatività dice il driver britannico mi ha dato una forza per convertire tutto in positivo. Accetto la sfida che mi lanciano, però ci sono tante bandiere britanniche e sono quei ragazzi che oggi (ieri, ndr) mi hanno ispirato, così come quelli quaggiù». Ma è proprio laggiù, fra la marea ferrarista, che si alza il coro Buffone rivolto a Valtteri Bottas, colpevole di aver eseguito gli ordini del muretto Mercedes: «La mia missione confida il finlandese era rallentare Raikkonen». E la difesa d'ufficio del team principal delle Frecce d'Argento appare quantomeno debole: «So che è un weekend difficile per i tifosi italiani dice sornione Toto Wolff ma non voglio sentire parlare di ordini di scuderia». (P.Bru.)