Vincenzo Cosenza, direttore marketing Buzzoole: «I social diventeranno grandi negozi»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 09:21

«L'incremento passa dall'arrivo di nuove fasce di pubblico, quelle di età avanzata che hanno scoperto in ritardo Facebook, WhatsApp e Instagram. Questi strumenti sono per loro la porta di accesso alla rete, anche se rischiano di restare chiusi in questo mondo e pensare che la rete inizi e finisca con i social network».«Per molti è una nuova forma di televisione, che si fruisce come e quando si vuole, anche in mobilità, così che ognuno si costruisce il proprio palinsesto. Un elemento chiave per il successo, inoltre, è la mancanza di una registrazione che, a differenza di altre piattaforme, velocizza l'accesso ai contenuti».«Cresce perché ha saputo intercettare il bisogno delle persone di seguire la vita dei personaggi pubblici e degli amici raccontata attraverso le immagini. Si presta molto all'uso rapido da dispositivi mobili ,quindi è il compagno ideale per riempire i momenti morti della giornata con immagini evocative e uno sguardo alle vite degli altri».«TikTok sta avendo successo tra la generazione Z perché è un app-specchio, con la videocamera dello smartphone che rappresenta lo specchio della propria cameretta. Facilita, quindi, la condivisione della propria identità e, ancor più, delle proprie doti creative. Inoltre è un'app di alta qualità che permette di creare video con effetti speciali che sembrano quasi professionali».«Le mosse di Facebook e Instagram fanno pensare che da vetrine si trasformeranno in negozi, dove concludere acquisti senza abbandonare la piattaforme per andare sul sito del produttore. E a stimolare questi acquisti saranno sempre gli influencer, cioè le persone di cui ci fidiamo». (A. Cap.)