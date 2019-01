Vince Amanda Knox, Italia condannata

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox nell'indagine sull'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007, per il quale è già stata definitivamente assolta dalla giustizia italiana. A stabilirlo è stata la Corte europea per i diritti umani. I giudici di Strasburgo, con una decisione che potrà comunque essere impugnata, hanno deciso che lo Stato risarcisca i «danni morali» subiti dalla giovane americana pagandole 10 mila e 400 euro (ne aveva chiesti 500 mila). La Corte non ha ritenuto invece che ci siano prove dei maltrattamenti, alcuni «scappellotti», che Knox ha denunciato avere subito durante l'interrogatorio in questura la notte del 6 novembre che finì con il suo fermo (insieme a quelli di Raffaele Sollecito, anche lui definitivamente assolto, e Patrick Lumumba, prosciolto già nelle fasi iniziali dell'inchiesta che ha invece portato alla condanna a 16 anni di Rudy Guede). La sera del 5 novembre Knox non era stata convocata dalla polizia ma aveva accompagnato Sollecito, all'epoca suo fidanzato, che doveva essere sentito come testimone. Finendo però per essere ascoltata lei stessa inizialmente come persona informata dei fatti dopo essere stata notata dagli agenti «fare la ruota e la spaccata» nella stanza dove attendeva. «Sono stata interrogata per 53 ore senza un avvocato», ha scritto Knox in un lungo articolo sul suo sito -. Ero sotto choc». (M.Fab.)