Villetta abusiva, l'addio ai morti travolti dal fango

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessun esponente del governo italiano. È mancato, letteralmente, lo Stato ai funerali delle 9 vittime della villetta abusiva di Casteldaccia, nel palermitano. «Ci sentiamo abbandonati» è lo sfogo dei parenti delle vittime, oggi riuniti nella Cattedrale di Palermo. Mancavano anche i proprietari della casa abusiva, cui è stato chiesto di non esserci dai parenti di Giuseppe Giordano, l'unico che era nella villetta ed è sopravvissuto all'esondazione del fiume Milicia. L'uomo, che la corrente ha portato sopra un albero da cui ha lanciato l'allarme, ha perso nell'esondazione la moglie, i due figli, i genitori, la sorella e il fratello; si sono salvati un'altra delle figlie dell'uomo, il cognato e la nipote, che non erano in casa. Alle esequie erano invece presenti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente della Regione Nello Musumeci: quest'ultimo ha deciso di issare le bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici della Sicilia in segno di lutto.Intanto, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine di una visita a Rapallo, in Liguria, ha stimato i danni causati dal maltempo in una cifra superiore ai 3 miliardi di euro. Maltempo che non sta dando tregua: dalle 18 di ieri infatti è scattato nuovamente l'allarme arancione. Fra le zone a rischio c'è Roma, il Bellunese e il bacino del fiume Po.(L.Cal.)