Villae, Natura che fa la Storia

Residenze di imperatori e papi, le Villae di Tivoli celebreranno i loro lari protettori, domani, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi con uno storytelling itinerante. Si partirà da Villa d'Este con un percorso guidato alla Rotonda dei Cipressi. Alberi celebri nella mitologia greca e latina, citati da Ovidio e Catullo, i cipressi di Villa d'Este sono stati immortalati da Liszt, nel Notturno di D'Annunzio e in molte opere degli artisti del Grand Tour (alle 10,30). Al Santuario di Ercole Vincitore verrà piantato un albero raccontando di miti (alle 12). Quindi, il percorso guidato agli olivi secolari (tra cui il mitico albero bello, foto) e all'albero ormai secco, ma salvaguardato, della Yourcenar (alle 14,30).

«L'Istituto delle Villae insiste su un paesaggio storico unico, ricco di stratificazioni e tra i più rappresentati nell'immaginario occidentale - spiega il direttore, Andrea Bruciati - Al momento è in atto un processo culturale di recupero di tale paesaggio e di reinterpretazione dei suoi valori». (S. Cig.)

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA