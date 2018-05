Villa Pamphili, rivolta delle mamme

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSiringhe usate e lasciate a terra, ce ne sono a decine tra le foglie e l'erba alta fino a un metro di Villa Pamphili. Non nell'area verde boschiva e appartata, ma a pochi metri dal parco gioco dei bambini di via di Donna Olimpia e da uno degli accessi più frequentati, quello su via Vitellia. Non solo siringhe, tra le foglie secche spuntano anche preservativi e feci umane. Oltre alla sporcizia sparsa ovunque. Uno spettacolo da brividi in un'area verde, tra le più preziose a Roma, dove l'eroina e la prostituzione sono purtroppo all'ordine del giorno.«Tutto questo accade denuncia l'associazione per Villa Pamphili - ad appena venti metri dalla sottostante area giochi, senza che qualche operatore specializzato venga inviato a ripulire e senza che molti frequentatori, soprattutto quelli sporadici, sappiano a cosa vanno incontro inoltrandosi in certe zone». Ad informare i frequentatori del parco, su cosa vanno incontro, è solo il passaparola messo in moto dalle famiglie e da chi ogni giorno va a correre in quel polmone verde per la città, come è sempre stata considerata fino ad oggi Villa Pamphili.«Sono tornate le siringhe racconta spaventata Patrizia Torelli, 34 anni e mamma di un bimbo di 3 non è possibile che nel 2018, a Roma, ci siano ancora queste situazioni di degrado sotto gli occhi di tutti». A muoversi infatti, come sempre, sono solo i cittadini. Solo un anno fa, ad esempio, i volontari dell'Associazione intervennero nell'area verde per portare via siringhe e ben 40 sacchi di rifiuti, lasciati nella Villa come fosse una discarica a cielo aperto. Erano i resti dei rifiuti rovistati nella spazzatura e portati a Villa Pamphili per farne una cernita. Oggi è tutto da rifare. I frequentatori della Villa, tra cui molti residenti della zona ma anche moltissimi che vengono da quartieri più lontani per godere della bellezza del posto, chiedono controlli e interventi di messa in sicurezza.«La situazione è ormai esplosiva spiega Giovanni Picone, consigliere di FdI del Municipio XII - tra vandali, abusivi, prostituzione, sbandati e drogati. Presenze preoccupanti dovute alla prolungata assenza di un sistema di controllo all'interno del parco. Nonostante le promesse fatte dal Municipio XII che continua a fare proclami sulla necessità di ripristinare la sicurezza al suo interno, ma fino ad oggi non è stato messo in atto nessun tipo di intervento concreto».riproduzione riservata ®