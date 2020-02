Villa: «Il mio spettacolo è una terapia di coppia»

Valentina Catini

Debora Villa arriva al Brancaccio, il 3 marzo, con Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, dal besteseller di John Gray del 1992, che affronta in modo ironico e divertente le complessità delle relazioni tra uomini e donne.

«Il mio spettacolo sarà come una terapia di coppia collettiva - esordisce Villa - Unirò il sapere scientifico di Gray alla mia comicità, inserirò il mio vissuto. Partirò quindi da un presupposto psicologico e farò tutte le mie considerazioni sul tema, cercando di dare qualche consiglio con piglio ironico e divertente»

È vero che uomini e donne vengono da due pianeti differenti?

«Assolutamente! È il modo di decodificare la vita, di pensare, di amare, di leggere le cose che è completamente diverso. Poi, ci sono sempre le eccezioni: ci possono essere uomini più emotivi e donne più razionali, ma in generale i due sessi vivono la vita in modi diametralmente opposti»

Lei ha all'attivo, film, serie tv, libri, spettacoli. É diventata famosa con Zelig e Camera Cafè.

«Due esperienze che mi hanno dato tantissimo. Camera Cafè è stata bella ma fagocitante, anche un pò pericolosa, nel senso che avevamo dei ritmi serratissimi, dodici ore di set per sette mesi sempre nella stesso personaggio. Alla fine, vai un po' fuori di testa perché diventi il personaggio che interpreti! Con Zelig invece ero io con i miei monologhi, che è la forma di espressione più diretta per comunicare con il pubblico. Amo vedere il pubblico, interagirci, parlarci».

Venerdì 28 Febbraio 2020

