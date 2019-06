Villa Flora, un pericolo per cani e cittadini

La Capitale come una giungla. Villa Flora al Portuense, XII Municipio, non respira più. Fagocitata com'è dalla vegetazione incolta debordante. E si moltiplicano i casi di forasacchi a danno soprattutto di cani. Parliamo delle spighe di alcune graminacee che, seccandosi e spaccandosi, possono incunearsi in svariati punti anatomici (occhi, naso soprattutto) degli animali. A segnalarlo a Leggo è un residente della zona, Simone F.: «Anche l'estate scorsa spiega - c'erano problemi, ma ora è peggio. Ho portato la mia cagnolina dal veterinario qualche giorno fa e mi ha detto che solo quella mattina era il terzo caso di forasacco. Nel quartiere siamo tutti allarmati». «Tanti i casi nelle ultime settimane, per chi ha cani è un dramma. La sporcizia è in ogni dove», conferma Claudio F., altro abitante. Chiude alle 21 Villa Flora, ma quei buchi sulle recinzioni non fanno dormire tranquilli i romani che continuano a darsi da fare per tenere viva l'area verde. Manufatti - anche di interesse storico - in abbandono, il muretto venuto giù sotto i colpi del maltempo rimane recintato in segno di pericolo dallo scorso febbraio, l'ex spogliatoio del campo è diventato un rudere in cui sono cresciuti alberi. «Abbiamo fatto segnalazioni, ci viene detto sempre che c'è carenza di risorse». L'unica nota intonata sono quelle rose nell'angolo vicino al campo di bocce. Le ha piantate un signore di 96 anni che ha a cuore il destino di Villa Flora. Le cura personalmente. Uno sprazzo di paradiso nell'inferno attorno.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

