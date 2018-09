Villa Farinacci rivive per un Festival di arti visive e multimediali: in campo artisti e performer under 35

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo oltre 20 anni riprendono vita gli spazi storici restaurati di Villa Farinacci nel cuore del Parco Petroselli a Roma grazie a Move the museum! When Water Touches the Ground, il Festival di arti visive, performative e multimediali. Il progetto del Festival ha l'obiettivo di dare visibilità e attivare la creatività territoriale, mettendo in relazione le diverse realtà che convivono nel quartiere. Nucleo centrale del Festival è il progetto artistico Spettri a cura di Giulia Gelmini, giovane vincitrice dell'open call. Il progetto presenta i lavori di Enrico Boccioletti, Andrea Magnani e del collettivo DITTO, pensati appositamente per gli spazi della villa: un gioco di ruolo, un'antenna che traduce segnali radio in immagini, azioni di un gruppo di attori fantasma. Ma non solo: dal 22 al 30 settembre Villa Farinacci si anima con concerti, workshop, incontri, letture e tanto altro.