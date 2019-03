Villa Borghese, tuffo nel degrado

Lorena Loiacono

Acqua stagnante, piena di sporcizia e coperta da una coltre verdastra maleodorante. Mentre sulle parti monumentali, da tempo, cresce un muschio scuro che le copre e ne rovina la bellezza. Così si presentano le fontane di Villa Borghese, dimenticate da chi dovrebbe tenerle pulite. Ma sotto gli occhi di chi, ogni giorno, attraversa quei viali storici alla ricerca della bellezza di Roma. Fontana di Esculapio. A cominciare dall'ingresso più frequentato, quello dalla parte di piazzale Flaminio, salendo su per il vialone che costeggia o due lati della villa si incontra la bellissima Fontana di Esculapio.

Risale alla prima metà dell'800 e il suo complesso roccioso la rende particolarmente affascinante agli occhi di chi la osserva. Peccato che ora quelle rocce, all'ombra dell'Arco che le sovrasta, siano coperte di muschio. Non solo, le erbacce ne hanno preso possesso, crescendo rigogliose con tanto di fiorellini gialli qua e là. Sembra un'area abbandonata da anni, fantasma. L'acqua non scorre più ed è diventata verde, coperta dalla sporcizia tra cartacce e bottigliette di plastica, ma comunque ben visibile a tutti. Si tratta del primo complesso che si incontra salendo da piazzale Flaminio un biglietto da visita da dimenticare, una presentazione da evitare. Tanti i turisti infatti che, comunque, si fermano lì per immortalare quello spettacolo, triste e sporco.

Fontana del cavalli marini Non va meglio nella parte più alta della Villa, quella vicino alla storica dimora e a piazza di Siena, dove la bellissima Fontana dei cavalli marini è ridotta a pozzanghera: la vasca più grande, tardo settecentesca, presenta evidenti problemi di drenaggio e scarico, tanto che l'acqua è fuoriuscita ed ha coperto i bordi. Il muschio e le alghe sono arrivate fin sull'erba esterna che, approfittando dell'acqua, cresce anch'essa senza freno. I Cavalli marini, che sorreggono una vasca più piccola, sono per metà bianchi e per metà marroni. Lo stagno che li circonda, infatti, li ha coperti e macchiati fino a metà busto. Intanto, tutto intorno, il fango rende inavvicinabile la fontana. Orologio ad acqua Non trova pace neanche l'Orologio ad acqua, sullo splendido Pincio da cui si ammira tutta Roma.

L'ingranaggio si muove, contando il tempo con l'andare. Eia venire dell'acqua. Peccato che sia possibile sapere l'ora precisa visto che tutti i quadranti ne segnano una diversa dall'altra. E nessuna di queste è quella giusta.

