Villa Ada, stop ai concerti «Mancano le autorizzazioni»

Paolo TravisiVilla Ada, fermi tutti. Una della manifestazioni musicali storiche dell'Estate Romana è stata congelata. Il Comune di Roma ha sospeso l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del festival, fermando di fatto ogni esibizione. Motivo? Un ricorso al Tar del Lazio che risale allo scorso anno. Ma andiamo con ordine.A giugno 2017 la D'Ada srl, società organizzatrice dei concerti a Villa Ada, vince il bando del Campidoglio con durata triennale: tre stagioni, dal 2017 al 2019. «Il progetto viene ritenuto superiore per qualità artistica e proposte culturali» sottolinea Saro Lanucara, uno dei direttori artistici del Festival e la manifestazione parte. 75 mila spettatori nella scorsa edizione. Ma la seconda classificata al bando, la Nosb srl, intravede presunte irregolarità e presenta ricorso al Tar. Il nodo della questione riguarda l'esibizione di sei artisti (sui 54 totali) che, secondo la ricorrente, sarebbero stati già messi sotto contratto, ma ugualmente inseriti nel cartellone di Villa Ada 2017. «Noi prima ci siamo accertati dell'assegnazione della location e poi abbiamo avviato i contratti con gli artisti, non il contrario» considera Lanucara. Ma torniamo al ricorso. A febbraio 2018, il Tar si riunisce e rigetta i primi due punti, riguardanti documentazioni incomplete e formalità amministrative. Sul terzo punto, quello in merito agli artisti, non può esprimersi e rinvia la palla al comune di Roma, chiamato a riunire l'apposita Commissione per verificare se quei sei nomi di artisti possano aver inficiato la graduatoria già pubblicata aggiunge Lanucara. La sentenza viene pubblicata il 13 giugno, a due giorni dall'inizio del Festival 2018 ed il Campidoglio, domenica pomeriggio, sospende l'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico, precedentemente concessa. La commissione dovrà decidere entro venerdì 22. Nel frattempo stop ai concerti. Alcuni, Dente, Bombino e Guido Catalano spostati in altre location, altri come Paolo Zanardi a data da decidersi. Dei Mokadelic non si sa nulla. Migliaia di biglietti venduti con un interrogativo, che attende una risposta. Per il direttore artistico le tempistiche sono fastidiose, tutto si è svolto nella correttezza del diritto, però mi sembra un ingranaggio ben innescato.