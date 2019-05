Vigna Clara, prove tecniche per far aprire la stazione Fs

Flavia Scicchitano

Qualcosa si muove nella storia, infinita, della stazione di Vigna Clara, snodo strategico per collegare in otto minuti Corso Francia con Valle Aurelia, creando una nuova linea urbana Vigna Clara-Ostiense e incrociando lungo le poche fermate la metro A a Valle Aurelia e la linea B della underground capitolina ad Ostiense. Rfi, come richiesto dal Tar del Lazio, nei prossimi giorni inizierà ad effettuare i rilievi vibrazionali per valutare l'impatto acustico.

Ed entro il mese di maggio i test dovrebbero essere completati. Treni Taf (Treni ad Alta Frequentazione) effettueranno una raccolta del rumore, i risultati saranno poi analizzati e si procederà con gli ulteriori step. La storia della stazione di Vigna Clara inizia alla vigilia dei mondiali di calcio del 1990. Costata 90 miliardi di lire, insieme alla gemella stazione di Farneto in via dei Monti della Farnesina, e inaugurata in pompa magna poco prima del fischio d'inizio del Mundial, la stazione lavora per una manciata di giorni per poi fermarsi: al termine dei Mondiali, infatti, il collegamento viene abbandonato in attesa dei lavori di ristrutturazione della galleria Cassia-Monte Mario. La stazione diventa terra di nessuno fino al 2015 quando il Campidoglio, eseguiti i lavori in galleria, rispolvera il progetto per potenziare l'anello ferroviario.

La linea Valle Aurelia-Vigna Clara viene ricostruita e formalmente attivata, anche se solo in via tecnica, a metà luglio del 2016. La nuova entrata in funzione era attesa nel giugno dello stesso anno, ma a bloccare i treni da e verso Valle Aurelia il ricorso al TAR di una clinica privata e di un condominio del Fleming preoccupati per l'impatto ambientale che la riattivazione della linea avrebbe potuto avere su un quartiere nel corso del tempo profondamente cambiato. Per consentire l'entrata in esercizio della linea, il TAR ha ordinato alle amministrazioni competenti di «attivare daccapo e secondo le leggi oggi vigenti, tutti i necessari procedimenti di verifica di impatto ambientale», con RFI chiamata ad effettuare una «nuova e più approfondita campagna sperimentale» sulle condizioni di esercizio. Dunque una valutazione approfondita circa l'impatto della stazione e della ferrovia sull'ambiente circostante.

