Vigili sui bus coi controllori Boom di multe

«Più controlli e più multe per chi non paga il biglietto: l'avevamo detto, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. Dopo i numerosi episodi di violenze e molestie ai danni di autisti, controllori e passeggeri, sono arrivati i primi risultati dell'azione di contrasto svolta dal corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Un presidio di sicurezza nei capolinea più problematici della città, dove gli agenti aiutano il personale di Atac nell'attività di controllo dei titoli di viaggio». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Ecco i dati: nel solo mese di dicembre 2018 nella centrale stazione Termini sono stati controllati 965 passeggeri e 42 vetture, per un totale di 91 sanzioni elevate. Ad Anagnina, nella periferia Est di Roma, invece, sono stati 700 i passeggeri e 45 le vetture ispezionate, per un totale di 79 sanzioni. Le verifiche svolte al piazzale del Verano - snodo centrale a metà tra le stazioni Termini e Tiburtina - hanno interessato 461 persone e 43 vetture, arrivando a 82 multe. A Laurentina, nella parte Sud della città, infine, sono state controllate 370 persone e 34 vetture: 52 le multe erogate. In conclusione, gli agenti sono riusciti a verificare 2.496 biglietti e 164 autobus, multando 304 persone.

