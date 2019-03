Vigili sui bus, 200 verbali in 75 giorni

In due mesi e mezzo sono state 200 le sanzioni elevate dalla polizia locale ai trasgressori del nuovo piano bus della Capitale. Le regole, a lungo contestate dagli operatori del settore, sono entrate in vigore il primo gennaio del 2019. E le multe, conseguenti ad oltre mille controlli in 75 giorni, sono state comminate per sosta irregolare sugli stalli della zona del Colosseo-via Claudia e Vaticano.

A fare il bilancio è stata, ieri mattina, la commissione capitolina Trasporti, alla presenza di rappresentanti di Roma Servizi per la Mobilità e dei vigili. «Abbiamo verificato sul campo il funzionamento del nuovo regolamento bus turistici introdotto a gennaio di quest'anno.

Oltre alla novità di aver liberato la Ztl centro storico e il Colosseo dai torpedoni, abbiamo introdotto un sistema tecnologico, le cosiddette spiraline, di rilevazione automatica della sosta illegale, che tra l'altro quest'anno estenderemo anche agli stalli di car sharing», ha spiegato il presidente della commissione Enrico Stefano. (P. L. M.)

