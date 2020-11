Vigili, la Raggi chiede la rotazione

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha convocato ieri in Campidoglio il comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli. Un incontro, che avviene il giorno dopo la puntata della trasmissione di Report dedicata al corpo della Polizia locale. Virginia Raggi non avrebbe preso molto bene alcune scelte e certi comportamenti all'intertno della municipale. Per questo motivo la Raggi ha chiesto al comandante di intervenire subito effettuando una rotazione territoriale dei vigili che lavorano nel centro storico, in particolare di quelli che si occupano di controlli su commercio e ambulantato, edilizia e cinema. Praticamente la richiesta è di uno spostamento immediato all'interno del gruppo a diverse mansioni, per poi arrivare ad una rotazione extragruppo, e quindi in un altro territorio di Roma, dei vigili che ora lavorano nel Gruppo del I Municipio. Una riorganizzazione che dovrebbe azzerare tutto il polverone che si sta creando attorno al Corpo.

Nel frattempo prosegue anche l'indagine interna per stabilire i fatti riguardanti i due agenti sorpresi a fare sesso durante il servizio su una voltante. Napoli ha chiesto tutti i dettagli del caso.(E. Chi.)



