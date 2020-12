Vigili, Gerometta nuovo comandante

Domani mattina dovrebbe arrivare a firma ufficiale, ma la nomina di Paolo Gerometta come nuovo comandante dei vigili è scontata. Una nuova avventura per l'ex generale dell'Esercito ora in pensione svelata dallo stesso Gerometta che, proprio ieri, sul suo profilo Facebook ha pubblicato una sua vecchia foto con la divisa da ufficiale in mezzo a tanti vigili urbani (nella foto). Virginia Raggi, dopo la lettera di accuse dell'ex comandante Napoli, non ha voluto rischiare, puntando su un uomo di fiducia e una persona di massimo spessore professionale. Per Napoli, che si è dimesso da comandante ad interim ma non da vicecomandante del Corpo, il futuro è ancora incerto. Sicuramente lo strappo con l'Amministrazione è stato forte ma Gerometta avrà bisogno anche di lui per raccogliere i cocci di un Corpo molto ridimensionato. (F. Pas.)



