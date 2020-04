Video conferenze, i dati degli utenti di Zoom in vendita sul dark web

Problemi di cybersicurezza per Zoom. La popolare app di videoconferenze, che ha registrato un boom in questo periodo di quarantena, è stata presa di mira dagli hacker e ora oltre 500 mila credenziali di utenti sono in vendita nel cosidetto dark web.

Lo ha scoperto la società di sicurezza informatica Cyble, secondo cui gli hacker sono riusciti ad accedere alle password e ai collegamenti Url già dal 1° aprile per poi venderli sul dark web al prezzo di 0,002 centesimi di dollari ciascuno. Alcune credenziali sono state regalate per consentire le Zoombombing, vere e proprie invasioni che si verificano durante le videoconferenze.

Il furto di credenziali è avvenuto attraverso un attacco informatico chiamato «credential stuffing», che fa leva sul fatto che gli utenti usino le stesse chiavi d'accesso per più applicazioni, siti e servizi online.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA