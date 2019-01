Vida, c'è l'Inter in pole position Luca Pellegrini al Cagliari

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Barrios si allontana, Vida si avvicina a Milano. Il mercato della Roma, a poco più di 24 ore dal gong finale, è ancora bloccato a causa del budget a zero euro a disposizione di Monchi e della difficoltà di cedere per incassare. Il colombiano è ormai in ottica Zenit disposto a pagare 13 milioni più bonus subito. E pure il ds del Boca Burdisso frena: «Non ci sono arrivate offerte da Roma». Il difensore croato del Besiktas, invece, costa 10 milioni. Una cifra che potrebbe spendere l'Inter una volta ceduto Miranda al Monaco. Proprio i nerazzurri sono balzati in pole per Vida anche se Monchi continua a lavorare per portare un difensore a Di Francesco. Stavolta, differentemente dagli ultimi due anni quando a gennaio sono arrivate le meteore Grenier e Silva, però non si comprerà tanto per comprare. Probabile quindi che la rosa resti intatta, con l'eccezione di Luca Pellegrini destinato al prestito al Cagliari. I sardi hanno superato la concorrenza della Spal e convinto il terzino. (F. Bal.)