Viale Kant, ecco le pecore

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiViale Kant, 17 giugno 2018. Sono arrivate finalmente le pecore della Raggi a ripulire le nostre periferie! Daje!. Il post su Facebook di una residente, con a corredo tanto di foto di un gregge di pecore giunto in città, rilanciato da Fabrizio Montanini del Coordinamento d'Azione IV Municipio, ieri pomeriggio ha scatenato un'ondata interminabile di ironia social fra i cittadini dell'Urbe. Gruppi letteralmente impazziti, fiumi di commenti e condivisioni.Dai complimenti vivissimi alle pecorelle salvatrici della Capitale chiamate per liberarci dalle paludi di vegetazione debordante fino agli sfottò scherzosi tutti indirizzati all'amministrazione comunale. W le pecore, quante ce ne vorrebbero a Roma!, scrive Bruna Brecciaroli. No, non ci credo, commenta Shippy Dula. C'è pure chi la prende più seriamente, lanciandosi in dissertazioni sul futuro della Città Eterna. L'erba è altissima, in ogni dove è pieno di insetti e immondizia che ormai arriva sui balconi. Le pecore servirebbero solo ad aumentare la quantità di feci, dice Tania Contini. Faccine che ammiccano e ridono a crepapelle. Foto verissima, ma le pecore ovviamente non sono state inviate dal Comune di Roma. Appartengono a un contadino del Parco di Aguzzano.