Viale Beethoven ultimati i lavori

«Oggi vorrei parlarvi del nuovo viale Beethoven. Una delle strade più utilizzate del quartiere Eur, tra viale della Civiltà del Lavoro e viale America, è stata riqualificata con un lavoro accurato sull'asfalto e sulla segnaletica orizzontale portato a termine dal Dipartimento Simu». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«È solo un'altra testimonianza della nostra attenzione quotidiana per le principali arterie di traffico della città e per la viabilità di ogni Municipio - aggiunge - Il nostro programma #StradeNuove va avanti: una programmazione definita consente di raggiungere risultati molti importanti a vantaggio di tutti i cittadini». Nel frattempo, sempre per il piano #Stradenuove, sono in via di ultimazione i lavori a via IV Novembre dove sono stati tolti i sampietrini per far spazio ad uno speciale asfalto elastico per ridurre vibrazioni ed eliminare le buche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 05:01

