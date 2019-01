Viale Aventino, esce di strada con l'auto e si ferma sulle rotaie mentre arriva il tram

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha perso il controllo della sua auto e ha rischiato di essere travolto dal tram. Momenti di paura nella notte di viale Aventino: all'incrocio davanti alla Fao infatti si è rischiata la tragedia. Era circa l'una di notte quando una Bmw Serie 1 è finita di traverso sulle rotaie proprio mentere stava sopraggiungendo il tram: il conducente, un ragazzo di 24 anni, e i due passeggeri che erano a bordo della vettura sono subito usciti dall'abitacolo, temendo l'impatto con il mezzo su rotaie. Impatto che, fortunatamente, non si è verificato: il tranviere infatti è riuscito ad arrestare il mezzo prima che lo stesso si scontrasse con la fiancata della Bmw.Ci sono volute circa due ore per rimuovere l'auto incidentata, e che ha invaso la corsia riservata al transito dei tram probabilmente per evitare un improvviso ostacolo, come un motorino apparso all'ultimo momento o una vettura che potrebbe aver tagliato la strada alla Bmw. Solo un grande spavento per i tre giovani, usciti illesi dallo scontro.(L.Cal.)