«Viale Agosta sembra una discarica»

«La piazza di Viale Agosta è piena di bottiglie di vetro che non vengono rimosse, cartacce, bottiglie di plastica, spazzatura di ogni genere sopra e sotto le panchine. Vi confesso che mi fa schifo portarci anche il mio cane!». Questa è solo una delle tante denunce di cittadini indignati per il caos rifiuti che sono arrivate alla redazione di Leggo in questi giorni. La denuncia di Maria Cristina arriva dal V municipio. Il suo è l'ultimo di tanti appelli tentati. Aveva già segnalato la situazione più volte ad Ama e anche direttamente alla sindaca Raggi, tramite facebook, inutilmente.Ma non sono solo i residenti ad aver raggiunto il limite di sopportazione. Molte denunce sono dei negozianti. «Siamo costretti a lavorare circondati dalla spazzatura», ci scrive Franco, che lavora a due passi da corso Trieste. «È evidente che il servizio di pulizia della città, non soltanto nella nostra strada, è insufficiente a garantire la pulizia e il decoro che Roma si meriterebbe». Ma c'è un elemento che accomuna tutte le segnalazioni. La rabbia e la rassegnazione, da parte di tutti i romani e non che ci hanno scritto.