Viaggio sui nuovi mezzi dell'Atac tra parti staccate e guasti a raffica

Michela Poi

Ore 17. Via del Tritone. L'autobus è in ritardo di 15 minuti. Non è una novità. Una fila di turisti attende, paziente, alla fermata. Una signora si tampona la fronte sudata con un fazzoletto. Controlla a destra e poi a sinistra, ma niente. Del bus nessuna traccia. Al ventesimo minuto di ritardo c'è chi abbandona il gioco, cede e prende un taxi. A resistere sono soprattutto i romani, abituati alle attese infinite e ai trasporti della Capitale.

Finalmente arriva l'83, che collega piazzale dei Partigiani (Ostiense) a Largo Valsabbia (Conca d'oro). È uno dei nuovissimi mezzi acquistati dall'Atac. All'esterno è tirato a lucido e dentro non c'è tanta gente. Una fortuna che capita poche volte. Ma basta salire a bordo per rendersi conto che la situazione è un'altra. Sedili rotti, macchinette per i ticket fuori uso, sporcizia ovunque. Di nuovo resta solo il cartello affisso dal Campidoglio. «Ciao! Sono uno dei 227 nuovi bus», c'è scritto. Adesivo a parte, tutto è esattamente come prima. I corrimano sono rotti. Penzolano. Si muovono pericolosamente avanti e indietro. Non ci si può neanche appendere perché si rischia di cadere e di ritrovarsi per terra con il sostegno in mano. Timbrare il biglietto? Impossibile. Perché le macchinette obliteratrici sono fuori uso. Emettono suoni meccanici e poi risputano il bit non timbrato. Fuori servizio è la scritta che appare sullo schermo. E così si è costretti a tirare fuori carta e penna e obliterarli a mano. Degli ammortizzatori poi, neanche a parlarne. Ogni buca è un sussulto. E per disabili e anziani il viaggio diventa un'odissea. I 227 nuovi mezzi avrebbero dovuto rappresentare una ventata d'aria fresca per i cittadini, che ci avevano anche creduto. Speranza delusa. Messi su strada soltanto lo scorso agosto, molti cadono già a pezzi.

riproduzione riservata ®

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA