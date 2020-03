Viaggio online nei Musei Vaticani

Valeria Arnaldi

L'incendio di Borgo con l'omaggio al mondo classico, nella citazione di Enea e Anchise, e la memoria del miracolo di Leone IV, che impartendo la benedizione solenne fece spegnere il rogo. Prende il via dalla Stanza dell'Incendio di Borgo il tour virtuale delle Stanze di Raffaello disponibile sul sito www.museivaticani.va, alla voce collezioni, poi musei.

I musei Vaticani propongono online vari percorsi virtuali e così possono essere visitati pure in questo periodo in cui, per le misure di contenimento del coronavirus, le porte, nella realtà, sono chiuse. La visione on line consente un interessante approfondimento. L'opera di Sanzio si può ammirare da vicino, cogliendo anche dettagli che, nel l'iter reale sarebbero più difficili, forse impossibili, da vedere. Gli itinerari si fanno così strumenti di studio e arricchimento, utili pure per prepararsi poi alle visite in loco non appena saranno nuovamente possibili. L'offerta dei Vaticani è articolata. Si possono ammirare la ricca collezione del museo Pio Clementino ma anche i tesori del Braccio Nuovo, fino alle meraviglie della Sala dei Chiaroscuri, sita nel nucleo medievale del Palazzo Apostolico. In quest'ultima sala, il soffitto a cassettoni dorati è stato realizzato su disegno di Raffaello che eseguì pure Apostoli e Santi, molto danneggiati già a metà Cinquecento e ridipinti da Federico e Taddeo Zuccari. Tracce della decorazione originaria rimangono in corrispondenza dei santi Giovanni Evangelista, Lorenzo e Matteo.

Dal sito dei musei Vaticani è possibile entrare all'interno della Cappella Sistina, sia con il tour virtuale sia con foto e video. Lo sguardo si fa subito conquistare dall'imponenza del Giudizio Universale, realizzato da Michelangelo tra 1536 e 1541. Molti i capolavori nella Cappella. Sulla parete ovest, è possibile contemplare l'arte di Perugino. Sulle altre, spiccano gli interventi di Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli. Lo zoom consente di avvicinarsi alla volta per osservare gli affreschi eseguiti da Buonarroti tra 1508 e 1512. Una vera emozione. E uno spunto di riflessione. D'altronde, come diceva Goethe, «Senza aver visto la Cappella Sistina non è possibile formare un'idea apprezzabile di cosa un uomo solo sia in grado di ottenere».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA