Luca Calboni

Il viaggio all'inferno inizia sette minuti prima delle 8. Nel cuore del trasporto romano: a Termini. Scendiamo (a piedi perché le scale mobili sono quasi tutte in manutenzione) i 38 scalini che ci portano nei tunnel della linea A. Ve dovrebbero arrestà a tutti, li mort... vostra», urla un passeggero sulla sessantina. La direzione è quella giusta. Il viavai di pendolari e turisti spiazzati non si ferma, soprattutto dopo la chiusura delle fermate capitali di Spagna, Barberini e Repubblica. Per arrivare in banchina bisogna avere pazienza. Molta pazienza. Un muro umano impedisce persino i vedere i display con le frequenze di passaggio.

Da lontano si sente lo stridere dei freni. È qui che inizia la battaglia, a metà tra una sfida del Sei Nazioni e il Secondo tragico Fantozzi. «Signò guardi che non è uno scalino, è il piede mio», dice un ragazzone con lo zaino. Le porte si aprono e la mischia ha inizio, senza nessun arbitro che fischi eventuali falli o calci di punizione: un caos totale tra chi scende e chi deve salire. «Il terzo mondo? Noi siamo oltre il quarto - si lamenta Dora, una signora che lavora a 200 metri dalla fermata di Spagna - già era un casino normalmente, ora con la chiusura delle tre fermate è una bolgia senza precedenti». Una volta entrati, però, è anche peggio. Una sensazione di disorientamento che comincia, per chi non parla italiano, già a bordo dei convogli della metro A: «Why it's not stopping?» Perché non si ferma? Chiede una giovane al suo fidanzato, che spaesato cerca di guardare le mappe del trasporto pubblico sul suo cellulare. Poi, all'improvviso, un avviso: «Si ricorda che Spagna, Barberini e Repubblica sono chiuse». Tutto esclusivamente in italiano, senza fornire ulteriori informazioni o suggerimenti per gli itinerari alternativi ai turisti. È probabilmente il macchinista a dare l'annuncio. A ribadire la chiusura delle tre stazioni, le più frequentate dai turisti, non c'è né un cartello né qualche operatore disposto a spiegare ai turisti che, ad esempio, per raggiungere piazza di Spagna conviene scendere a Termini e prendere la navetta fuori dalla stazione. E nel fiume di persone che riempiono vagoni e banchine, è un gioco da ragazzi per le borseggiatrici mettere a segno i loro colpi, arraffando portafogli e cellulari a turisti malcapitati.

Dopo lo scalagate poi, sono molti i pendolari che preferiscono salire a piedi dalle banchine alla superficie, piuttosto che affidarsi alle scale mobili della stazione Termini. E ogni scricchiolio o rumore metallico fa fare un sussulto ai coraggiosi che hanno deciso di sfidare gli impianti di risalita. «Ogni giorno bisogna affidarsi alla sorte - sorride Martina - qua basta un treno che si ferma per chiudere la linea tutto il giorno. Le scale mobili? È una storia che mi fa vergognare di essere italiana».

