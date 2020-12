«Viaggiare con la mente grazie a un ventaglio»

Ines ha 98 anni, gli ultimi cinque li ha trascorsi nella Rsa Casa San Giuseppe a pochi chilometri da Guzzanica, comune della bergamasca dove è nata. Sorride mentre ripensa alla sua vita «piena d'amore». Per Natale ha chiesto un ventaglio, e lo ha già ricevuto.

Perché questa scelta?

«Ho sempre collezionato oggetti durante i miei viaggi, e il ventaglio che avevo comprato in Oriente si è rotto».

Dovrà aspettare il caldo per usarlo...

«No, a me serve anche per scacciare via le cose negative».

Chi glielo ha regalato?

«Ilaria, una militare italiana in Kosovo. Sua nonna si chiamava come me. Anche lei viaggia tanto e mi ha chiesto consigli».

Qual è stata la sua meta preferita?

«L'India. Lì le persone erano poverissime ma felici».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA