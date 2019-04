Via XXIV Maggio si rimette a nuovo. La strada che, all'ombra del Quirinale, va da Via Nazionale alle Scuderie del Quirinale è oggetto in questi giorni di un attento restyling. Un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la rimozione dei sampietrini ormai rovinati, il posizionamento di una nuova piastra e la sistemazione di sampietrini idonei.

Verranno risistemati anche quei sampietrini appena tolti ma ancora in buone condizioni e adeguatamente ripuliti. A darne notizia è la sindaca Raggi che, citando l'operazione #StradeNuove, rassicura i cittadini sulla bontà dell'intervento «con appalti regolari e lavori fatti bene». Fino a metà giugno quindi, in base a quanto previsto dal calendario dei lavori, via XXIV maggio sarà a senso unico da via Nazionale a piazza del Quirinale.(L. Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA