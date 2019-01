Via Veneto, rimossa la scritta Martini

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella notte della Capitale rappresentava un'icona dentro la vera icona della Dolce Vita: parliamo della scritta Martini, che da tantissimi anni campeggia su via Veneto. Da ieri sera quell'angolo è più buio e, della celebre scritta, è rimasto solo il suo scheletro. Dal tetto del palazzo della Bnl infatti non proviene più quel bagliore emesso dalla réclame dell'azienda di alcolici, che per tanti anni ha dato a quell'angolo della Capitale quel senso di magia che accompagnava le notti della strada tanto cara a Fellini. Ultimamente era tornata in gloria grazie al film di Paolo Sorrentino La grande bellezza, togliendosi quella metaforica patina di polvere che gli anni le avevano conferito nel cuore dei romani. La stessa scritta era finita al centro una disputa durata anni, che più volte aveva portato alla possibilità di una sua rimozione. Adesso quell'incrocio, proprio di fronte all'ambasciata americana sembrerà un po' più vuoto. Sicuramente più buio.(L. Cal.)