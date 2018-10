Via Veneto, l'ok dell'assessorato «A breve scatteranno le potature»

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MelePotature in arrivo per gli alberi di via Veneto, luogo rimasto simbolo della Dolce Vita a Roma. I platani e le magnolie che sono cresciuti a dismisura creando quasi un'arcata di rami e foglie, saranno a breve sfrondati, forse già nelle prossime settimane.Gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale del Campidoglio sollecitati sul tema hanno, infatti, comunicato all'Assessorato competente che «le alberature non sono a rischio» ma che di qui alle «prossime settimane verrà effettuata una potatura di alleggerimento». A lamentarsi dei mancati interventi sul verde della storica strada romana, nelle scorse settimane, era stato il titolare di un bar della zona, la cui testimonianza era stata riportata da Leggo: «Dovrebbe essere il Comune ad intervenire potando le piante sulle strade. Qui non si vede nessuno e il risultato è che oggi siamo sotto una galleria».I problemi nella manutenzione del verde cittadino sono tra le spine nel fianco dell'amministrazione Raggi. Inoltre, entro l'anno la sindaca Virginia Raggi ha annunciato la ricostituzione a Palazzo Senatorio di un ufficio che si occuperà di decoro a tutto campo: «Stiamo ricreando l'ufficio decoro che purtroppo negli anni è stato smantellato. Lo stiamo ricreando con lo scopo ulteriore di mettere in contatto e in rete tra loro le associazioni e i singoli cittadini che vogliono dare una mano».