Via Veneto, intervento straordinario dell'Acea: sistemata l'illuminazione

Lorena Loiacono

Via Veneto torna a risplendere. Ad accendere i riflettori, nel senso letterale del termine, sulla storica via della Dolce Vita sono stati i tecnici di Acea che, dopo la denuncia di Leggo, sono intervenuti per ripristinare i 20 proiettori ormai tutti fuori uso. In quel tratto delle Mura Aureliane, infatti, le luci sono state saccheggiate tra furti e atti vandalici, lasciando così l'area al buio. Spegnendo di fatto il fascino di via Veneto che, in questo modo, si è trasformata in una triste vetrina della Capitale nel mondo. Anche perché il buio, come sempre, porta degrado tra sbandati e sporcizia.

Così ieri, dopo l'intervento di Acea, Porta Pinciana ha finalmente cambiato volto e si è mostrata in tutto il suo splendore: i riflettori infatti sono stati posizionati sia a terra sia in alto, illuminando le Mura e creando così un effetto scenografico sugli storici archi da mozzare il fiato. Come è giusto che sia, per una delle strade più famose al mondo. Soddisfatti innanzitutto i commercianti della zona che rivedono in quelle nuove lampade una stagione tutta da vivere.

«Finalmente è tornata l'illuminazione sulle Mura Aureliane di via Veneto spiega Pietro Lepore, titolare dello storico locale Harry's Bar reso famoso proprio dalla celebre pellicola di Fellini, La Dolce Vita noi siamo qui, in prima linea, e ci accorgiamo dei problemi e delle criticità prima degli altri. Finalmente le nostre richieste sono state ascoltate, ne saranno felici i turisti ma anche i tanti romani che, con l'arrivo della bella stagione, potranno passeggiare lungo le Mura e scendere poi per via Veneto. Senza aver paura di imbattersi in strane situazioni».

A che cosa si riferisce? A tutte quelle criticità che, nel tempo, hanno sbiadito l'immagine di via Veneto. A cominciare dalla sporcizia. Con i nuovi riflettori, infatti, vengono illuminati anche i marciapiedi che negli ultimi tempi, a causa del buio, sono diventati terra di nessuno tra accampamenti abusivi e bivacchi. Non sono mancati infatti problemi per i locali della zona, costretti a dover fronteggiare un'eterna corsa contro il degrado per non venirne risucchiati, e per tutti coloro che, dopo una serata in Centro, si ritrovavano a passare di lì e magari a dover raggiungere i taxi e non sapeva dove attraversare la strada. Il prossimo passo, infatti, sarà ripristinare il decoro lungo le Mura Aureliane (Ama si è già attivata in tal senso per ripulire l'area) dove cresce l'erba e dove trovano riparo i senza tetto, lasciati a terra alla mercé del freddo e dei pericoli durante la notte. Una situazione che deve necessariamente tornare alla normalità. Il primo passo, fondamentale, del ripristino dell'illuminazione è stato compiuto. Non solo, per quanto riguarda le luci potrebbero arrivare nuovi progetti destinati alle Mura Aureliane su cui si punta per rilanciare quell'area del Centro dimenticata per anni.

