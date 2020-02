Via Tiburtina chiusa per una macchia d'olio

Meglio chiudere, che pulire. Ieri via Tiburtina è andata in tilt, e il traffico a seguire, per una chiusura improvvisa che, forse, si sarebbe potuta evitare. La strada infatti, nel tratto compreso tra via dei Durantini e via Vincenzo Morello, è rimasta chiusa per ore in attesa che qualcuno pulisse la macchia di olio rimasta sull'asfalto dopo un semplice incidente, fortunatamente senza feriti.

Era mezzanotte quando due auto si sono scontrate all'altezza del civico 543, la polizia municipale non può aver fatto altro che chiudere il tratto, per motivi di sicurezza, in attesa che arrivasse la ditta a bonificare la strada. Inevitabili i disagi per la circolazione, in un quadrante già messo a dura prova dalla circolazione intensa. La circolazione è tornata normale dopo le 17, dopo una intera giornata di delirio. Anche perché gli agenti di polizia locale impegnati nella deviazione del traffico, dovevano anche gestire il traffico di Pietralata vista la vicinanza con i lavori di abbattimento della Tangenziale.(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA