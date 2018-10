Via Rasella come Malagrotta Cumuli di rifiuti da record

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniÈ via Rasella, sembra Malagrotta. Una situazione degradante e deplorevole tanto per i romani che ci vivono, quanto per i turisti che passano per la celebre strada: «Google Maps consiglia ai turisti questa strada per arrivare alla Fontana di Trevi, e questo è ciò che trovano- dichiara uno dei ristoratori della via- lei mangerebbe in un locale con vista immondizia?».La via è chiusa da oltre venti giorni a causa di lavori in corso, che impediscono ai mezzi dell'Ama di accedere e recuperare gli scarti dei tanti locali e palazzi. Simone Nardocci del ristorante Sora Lucia conferma che, nonostante «diversi reclami, nessuno è venuto a risolvere la situazione». Una situazione che vede almeno una decina di cumuli di spazzatura sparsi lungo tutta la via: alcuni sono alti anche un metro. Uno, in particolare, ha le dimensioni di una grossa berlina di immondizia. Rodolfo del ristorante Albrecht poi racconta che «proprio qualche giorno fa, la spazzatura era talmente tanta che il proprietario della galleria d'arte qui davanti non riusciva a tirare su la saracinesca».