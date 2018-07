Via Meda, ecco il parco giochi

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre aree giochi in tre parchi romani, riqualificate e restituite ai piccoli cittadini. Si è chiuso ieri con l'inaugurazione dell'area ludica del parco di via Filippo Meda, nel quartiere Tiburtino, il progetto Una ricetta per Roma', di Fiorucci. Un'iniziativa attraverso cui la storica azienda di salumi romana ha partecipato alla riqualificazione urbana della capitale. Dopo gli interventi nei parchi di via Lentini, Municipio VI, e via di Villa Narducci, Municipio II, il rinnovo ha toccato giostre e verde del parco del IV Municipio: manutenzione straordinaria, installazione di nuove strutture e ripristino del terreno. Insieme alla presidente del Municipio, Roberta della Casa, bimbi e genitori hanno fatto festa all'insegna di musica, intrattenimento e pizza con mortadella Suprema Fiorucci.(F. Sci.)