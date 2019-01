Via Lukaku, va in prestito al Newcastle

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA E' stato inaugurato con una cessione il mercato della Lazio, un addio inaspettato: Jordan Lukaku, domenica sceso titolare al San Paolo contro il Napoli, è andato in prestito con diritto di riscatto al Newcastle: 7 presenze in Serie A il belga ieri non si è allenato e firmerà il contratto dopo aver sostenuto le visite mediche di idoneità. Continua la trattativa per Murgia alla Spal il prestito di un anno e mezzo: ieri l'agente Lucci è stato avvistato a Formello. Il centrocampista cerca una squadra che gli dia continuità e Ferrara sembra l'ideale per un giovane come lui. Questione Badelj il giocatore non è mai stato messo sul mercato ma chiede maggiore spazio. La Fiorentina, che in estate lo ha perso a parametro zero, ha chiesto informazioni ma i 10 milioni di valutazione hanno stoppato ogni interesse sul nascere. Da Formello Inzaghi ha provato un 3-5-2 super offensivo con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, Parolo a destra e Correa in avanti con Immobile.(E.Sar.)