Via libera ai bandi, ma Conte avvisa: «Altre infrastrutture più importanti»

Alessandra Severini

Gli attriti nel governo italiano non fermano il progetto dell'Alta velocità Torino-Lione. Ieri dalla Telt, la società italo-francese che si occupa della realizzazione del progetto, sono partiti gli inviti a presentare le candidature per gli interventi dei lotti francesi del tunnel di base. Gli avvisi, necessari «per salvaguardare l'integrità del finanziamento europeo», contengono comunque «l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura in ogni sua fase». Solo in un secondo momento, però, a settembre, le società prescelte per l'opera potranno presentare l'offerta. Nella nota, la società sottolinea l'impegno a verificare le volontà dei due governi al termine della selezione delle candidature, prima di procedere all'invio dei capitolati di gara alle imprese. Perché in effetti dal governo italiano una linea chiara sull'opera non è stata ancora indicata. Tanto che il M5s parla di bandi rinviati e punzecchia l'alleato di governo: «Se la Lega vuole che diciamo che i bandi sono partiti, lo facciamo. Se li fa stare meglio ok, basta che chiudiamo questa farsa».

Il vicepremier, Matteo Salvini, parla invece di una «scelta chiara e unanime» da parte di Telt. «La Tav - spiega - è una delle tante opere pubbliche, in Italia ci sono 300 cantieri da riaprire». Dunque sulla realizzazione dell'opera Lega e Movimento 5 stelle continuano ad avere posizioni distanti. I pentastellati sospettano che i governatori del Nord stiano facendo pressione sul leader del Carroccio, usando la Tav, per spingere Salvini a «mollare il M5s» in vista di un rientro nel centrodestra.

Il premier Giuseppe Conte prova a fatica a trovare un'intesa e ridimensiona il peso dell'opera: «Magari con la Tav avessimo risolto tutto. Io ho un problema più grande, la ripresa dell'Italia, rilanciare il sistema delle infrastrutture». Poi però tiene a evidenziare che «l'avvio dei capitolati di gara è differito ai prossimi mesi e potrà avvenire solo in presenza di un consenso dei governi italiano e francese». Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli assicura che «non andranno persi i 300 milioni e non avremo nemmeno un soldo di penale». La Ue invece avverte che il rischio di perdere i finanziamenti è ancora lì. La pubblicazione degli avvisi «è un primo passo necessario», ma non basta, ha fatto sapere un portavoce della commissione. «Se i lavori non procedono come previsto a causa di ritardi di qualunque natura i fondi Ue dovranno essere ridotti successivamente». Intanto Confindustria conferma la linea Sì Tav e gli industriali piemontesi annunciano una campagna di informazione per «smascherare le fake news che circolano sul web» contro la realizzazione dell'opera.

