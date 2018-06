Via Lentini, ecco il nuovo parco giochi

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuove giostre e un'area giochi più sicura. Il parco di via Lentini, alla Borghesiana, nel VI Municipio, si rifà il look grazie ad Una ricetta per Roma', il progetto firmato Fiorucci, la storica azienda di salumi romana, che punta a riqualificare tre aree ludiche in altrettanti parchi della capitale. L'obiettivo: riconsegnare ai cittadini spazi verdi a misura di bambino. Ieri il primo appuntamento, alle 17, per festeggiare insieme agli abitanti del quartiere l'inaugurazione del parco della Borghesiana. Il progetto è nato dalla voglia di restituire una piccola parte di ciò che ci viene dato dai consumatori ai cittadini. Roma ha bisogno dell'aiuto di tutti e abbiamo voluto dare il nostro contributo iniziando dai bambini, ha spiegato Andrea Capone, responsabile marketing di Fiorucci, all'inaugurazione del parco. Alla festa, che ha coinvolto bimbi e genitori del quartiere, all'insegna di musica, intrattenimento e merenda cult, pizza farcita con mortadella Suprema Fiorucci, anche il presidente del VI Municipio, Roberto Romanella: La commistione tra pubblico e privato può dare importanti risultati - ha detto - Come in questo caso, in cui abbiamo avuto la possibilità di restituire ai cittadini un'area giochi migliore. Il 21 giugno sarà la volta del parco di via di Villa Narducci, Municipio II. Il 5 luglio toccherà al parco di via Filippo Meda, Municipio IV.