«Via le bancarelle da Cola di Rienzo»

Più spazio sui marciapiedi in zona Prati. Con un tweet in pompa magna della sindaca Virginia Raggi, il Campidoglio ha annunciato di aver rimosso e ricollocato diverse bancarelle che, ormai da anni, invadevano i marciapiedi di una delle zone più eleganti e centrali di Roma. Spostarsi lungo i marciapiedi sarà più facile, specialmente per chi ha problemi di mobilità, spesso accentuati anche dagli spazi ridotti. Come spiegato dalla sindaca, cinque bancarelle sono state rimosse da via Giuseppe Ferrari (che collega viale delle Milizie con piazza Giuseppe Mazzini) e un'altra postazione è stata rimossa dalla vicina via Luigi Settembrini. In queste vie, infatti, i marciapiedi erano decisamente più stretti rispetto alle strade più larghe come viale delle Milizie, via Cola di Rienzo o viale Giulio Cesare. Le bancarelle saranno spostate a pochissima distanza, all'interno del mercato rionale di via Tito Speri. (E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA