Via Lanciani Crolla un albero colpiti 3 mezzi, un ferito

Un albero è crollato all'improvviso sulla strada e tre mezzi con persone all'interno sono rimasti sotto i rami. È accaduto alle 16 circa in via Rodolfo Lanciani, all'altezza del civico 24. L'albero di alto fusto ha occupato lo spazio di due carreggiate, bloccando la strada. Una delle persone rimaste coinvolte è un probabile codice giallo, un'altra persona è uscita da sola dall'altro mezzo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di autoscala e autogru. Poco dopo le 17 la strada è stata riaperta. Dei tre mezzi colpiti, due erano fermi al semaforo e un altro era in sosta.«Ennesimo albero che cade a Roma, stavolta procurando il ferimento di una persona. A questo punto non possiamo esimerci dal presentare un esposto in Procura per tentato omicidio», annuncia il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. «Offriamo assistenza legale all'utente ferito oggi in via Rodolfo Lanciani, ai fini di una maxi richiesta di risarcimento danni contro il Comune - prosegue Rienzi - All'amministrazione invieremo una istanza per conoscere nel dettaglio l'attività di manutenzione di alberi e piante svolta al Nomentano nell'ultimo periodo, i nomi degli addetti del Servizio Giardini della zona e i turni seguiti, così da conoscere esattamente cosa sia stato realmente fatto per mettere in sicurezza gli alberi del quartiere». Sempre ieri un altro albero è crollato sulla Roma-Fiumicino: caos e traffico impazzito per ore.