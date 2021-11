Via Gregorio VII, precipita da un ponteggio e muore

Stava montando un'impalcatura per ristrutturazione della facciata di un palazzo, ma è precipitato nel vuoto dal secondo piano.

Catalin Dragos Purda (41 anni, di nazionalità romena, residente nel comune di Fonte Nuova) è morto sul colpo, lasciando la moglie e un figlio. L'operaio, dipendente di una ditta edile specializzata nel montaggio di ponteggi, è la 35esima vittima sul lavoro nella Capitale da inizio anno. Aveva un regolare contratto e stava lavorando su un ponteggio in piazzale Gregorio VII, davanti alla cupola di San Pietro, quando è scivolato cadendo da più di dieci metri d'altezza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del medico del 118.

La polizia del commissariato Aurelio, intervenuta insieme alla scientifica, sono stati delegati dalla procura per verificare se nel cantiere erano state attuate tutte le misure di sicurezza sul lavoro. Sul luogo dell'incidente si recata anche la neo assessora al lavoro del Campidoglio, Claudia Pratelli che ha dichiarato:«Non è accettabile morire per lavorare. Stiamo parlando di persone e non di numeri, di troppe persone che perdono la vita ogni giorno per lavorare e dietro alle quali c'è una famiglia devastata dalla perdita». (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA